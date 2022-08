PMI de serviços dos EUA medido pela S&P Global cai a 47,3 e aponta contração

Estadão Conteúdo 03/08/2022 - 11:28 Compartilhe

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 52,7 em junho para 47,3 em julho, atingindo o menor nível em 26 meses e com a leitura abaixo de 50 apontando contração na atividade, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 3, pela S&P Global.

A leitura definitiva de julho, porém, veio acima da estimativa prévia e da projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 47 em ambos os casos.

Já o PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 52,3 para 47,7 no mesmo período, indicando que a atividade na maior economia do mundo se contraiu no início do terceiro trimestre. O dado final de julho, no entanto, também ficou acima da estimativa inicial, de 47,5.

