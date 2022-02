PMI de serviços dos EUA calculado pelo ISM cai a 59,9 em janeiro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos caiu de 62,3 em dezembro para 59,9 em janeiro, de acordo com dados do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). O resultado veio próximo da expectativa de queda a 60,0 de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

No mesmo período, o subíndice de novas encomendas caiu de 62,1 para 61,7, o de emprego recuou de 54,7 a 52,3, e o de atividade das empresas despencou de 68,3 para 59,9.

Os dados de dezembro sofreram ajuste sazonal.

