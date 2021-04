PMI de serviços dos EUA avança em março a 60,4, maior nível desde julho de 2014

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos EUA avançou de 59,8 em fevereiro para 60,4 em março, atingindo o maior nível desde julho de 2014, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 5, pela IHS Markit. O resultado superou tanto a estimativa prévia do dado (de 60) quanto a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal (de 60,2).

Já o PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, subiu de 59,5 para 59,7 no mesmo período, tocando o maior patamar desde agosto de 2014.

Também neste caso, a leitura final ficou acima do dado preliminar (59,1).

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.

