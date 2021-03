PMI de serviços do Reino Unido avança a 49,5 em fevereiro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido subiu de 39,5 em janeiro para 49,5 em fevereiro, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira pela IHS Markit em parceria com a CIPS. O resultado, porém, ficou um pouco abaixo da leitura preliminar de fevereiro e da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 49,7 em ambos os casos.

O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, aumentou de 41,2 para 49,6 no mesmo período. Também neste caso, contudo, a estimativa preliminar havia sido maior, de 49,8. As leituras levemente inferiores a 50 mostram que a atividade britânica quase se estabilizou no mês passado, mas manteve viés de contração em meio a medidas de restrição motivadas pela pandemia de covid-19.

