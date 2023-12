PMI de serviços do Japão cai para 50,8 em novembro, mostra leitura final

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 7:18 Para compartilhar:

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão caiu de 51,6 em outubro para 50,8 em novembro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada no período da noite segunda-feira, 4, pelo horário de Brasília. O dado foi contra a leitura preliminar, que indicou alta a 51,7.

O indicador, entretanto, permaneceu acima do nível neutro de 50, indicando expansão da atividade.

Assim, o PMI composto (que engloba serviços e indústria) japonês caiu de 50,5 em outubro para 49,6 em novembro.

O dado preliminar indicava queda menor, a 50,0. Porém, a leitura indica que a atividade caiu para o território contracionista.

