PMI de serviços do Japão cai a 49,5 em agosto, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão recuou de 50,3 em julho para 49,5 em agosto, segundo dados publicados na noite deste domingo, 4, (pelo horário de Brasília) pela S&P Global em conjunto com o Jibun Bank. A taxa de declínio sugere apenas uma oscilação marginal e não tão rápida quanto as vistas no início de 2022. Já o PMI composto, que engloba os setores de serviços e indústria, saiu 50,2 para 49,4 em igual intervalo.







Sobre os resultados, Annabel Fiddes, diretora associada na S&P Global Market Intelligence, avalia que o setor privado do Japão voltou à contração em agosto, com a economia enfrentando um aumento acentuado no numero de casos de Covid-19. Embora as quedas no total produção e novos negócios foram apenas leves, é a primeira vez que eles tenham diminuído desde fevereiro, pontua.

“Com o Japão agora enfrentando sua sétima e mais grave onda da pandemia, fortes pressões de custos e uma piora das perspectivas econômicas globais, é provável que o setor privado permaneça sob pressão nos meses à frente”, conclui a economista. Com informações do Dow Jones Newswires.