PMI de serviços da China sobe a 52,1 em julho

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China avançou de 51,2 em junho para 52,1 em julho, segundo pesquisa da S&P Global com a Caixin. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FacSet, que esperavam leve alta para 51,3.

O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, caiu de 52,8 para 51,2 no mesmo período.

As leituras acima do nível de 50 indicam que a atividade econômica da China segue em território de expansão.

Segundo a S&P Global e a Caixin, a expansão no início do segundo semestre de 2024 foi motivada por maiores fluxos de novos negócios e a continuidade no crescimento da exportação.