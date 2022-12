PMI de serviços da China cai a 46,7 em novembro, menor patamar desde maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2022 - 7:16 Compartilhe

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China recuou de 48,4 em outubro para 46,7 em novembro, atingindo o menor nível desde maio, segundo pesquisa da Caixin com a S&P Global. O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, diminuiu de 48,3 para 47 no mesmo período, tocando igualmente o menor patamar desde maio. As quedas abaixo da barreira de 50 indicam que a atividade econômica da China se contraiu em ritmo mais intenso no mês passado. O segmento de serviços e a economia chinesa como um todo vêm sendo pressionados pelas severas medidas da chamada política de “covid zero” implementada por Pequim.

