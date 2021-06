PMI de serviços da Alemanha sobe a 52,8 em maio e volta a indicar expansão

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da Alemanha subiu de 49,9 em abril a 52,8 em maio, de volta ao nível acima de 50, que denota expansão da atividade, informou a IHS Markit nesta quinta-feira, 3. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O PMI composto, que engloba indústria e serviços, avançou de 55,8 a 56,2 no mesmo intervalo de tempo.

Segundo pesquisa, o desempenho reflete o relaxamento das restrições à mobilidade, em meio à queda no número de casos de coronavírus no país, por conta do avanço da vacinação em massa.

