PMI composto dos EUA sobe a 51,0 em dezembro, mostra preliminar; PMI de serviços sobe a 51,3

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto preliminar dos Estados Unidos subiu de 50,7 em novembro para 51,0 na leitura preliminar de dezembro, ligeiramente aquém das projeções de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 51,1 neste mês.

O PMI de serviços avançou de 50,8 para 51,3 na mesma base comparativa, acima das previsões do mercado, de 50,7.

Já o PMI industrial caiu de 49,4 para 48,2, aquém da expectativa de 49,4.

Segundo a S&P, a recuperação mais rápida do setor de serviços compensou a queda no setor industrial, que registrou forte redução nas novas encomendas e na produção.

As condições financeiras mais flexíveis na reta final de 2023 ajudaram a impulsionar a demanda, a atividade empresarial e o emprego no setor dos serviços, e também ajudaram a elevar as expectativas de produção futura, afirma o economista-chefe da S&P, Chris Williamson.

