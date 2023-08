PMI composto do Reino Unido (preliminar) cai a 47,9 em agosto, afirma S&P Global

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 7:16 Compartilhe

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido caiu de 50,8 em julho a 47,9 na leitura prévia de agosto, na mínima em 31 meses, informaram nesta quarta-feira, 23, a S&P Global e o CIPS. Analistas ouvidos pela FactSet previam 50,3. O PMI apenas do setor de serviços teve baixa de 51,5 em julho a 48,7 na preliminar de agosto, na mínima em sete meses e agora abaixo da marca de 50, que separa contração da expansão nessa pesquisa. Analistas previam 50,7. O PMI da indústria registrou queda de 45,3 em julho a 42,5 na prévia de agosto, ante previsão de 45,0 dos analistas. O PMI industrial atingiu mínima em 39 meses no país.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias