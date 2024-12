PMI composto do Japão sobe de 50,1 em novembro para 50,8 em dezembro, mostra prévia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2024 - 21:49 Para compartilhar:

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão subiu de 50,1 em novembro para 50,8 em dezembro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank. O indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade.

Na mesma linha, o PMI de serviços avançou de 50,5 para 51,4 no mesmo período, também em território de expansão.

O PMI industrial subiu de 49,2 para 49,4 na mesma comparação, ainda apontando contração apesar da alta.

Segundo a economista da instituição Usamah Bhatti, os dados dos PMI preliminares de dezembro indicaram uma expansão adicional da atividade comercial nas empresas do setor privado japonês no fim de 2024. “O crescimento foi apenas marginal, mas o mais acentuado desde setembro, em meio a uma aceleração da expansão do setor de serviços. Enquanto isso, a produção industrial permaneceu fraca, registrando uma contração pelo quarto mês consecutivo.”