PMI composto da zona do euro recua abaixo de 50 em setembro e aponta contração

23/09/2024

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 51 em agosto para 48,9 em setembro, atingindo o menor patamar em oito meses, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do PMI composto a 50,6 neste mês.

Além disso, a leitura inferior a 50 sugere que a atividade econômica no bloco passou a se contrair.

Apenas o PMI industrial da zona do euro recuou de 45,8 para 44,8 no mesmo período, tocando o menor nível em nove meses. O consenso do WSJ era de declínio a 45,6.

Já o PMI de serviços do bloco diminuiu de 52,9 em agosto para 50,5 em setembro, o menor patamar em sete meses e aquém da previsão de 52,5. O número acima de 50, porém, indica que o setor continua em expansão.