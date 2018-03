PMI composto da zona do euro cai a 55,3 em março, menor nível em 14 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, caiu de 57,1 em fevereiro para 55,3 em março, atingindo o menor nível em 14 meses, segundo dados preliminares publicados hoje pela IHS Markit.

Apesar da queda, a leitura acima da marca de 50,0 indica que a atividade econômica do bloco continuou se expandindo neste mês, ainda que em ritmo mais contido. De qualquer forma, analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam queda bem mais suave do indicador, a 56,7.

Somente o PMI industrial da zona do euro recuou de 58,6 em fevereiro para 56,6 em março, tocando o menor patamar em oito meses. Também neste caso, a projeção do mercado era de baixa menor do índice, a 58.

Já o PMI de serviços do bloco caiu de 56,2 em fevereiro para 55 na prévia de março, o menor nível em cinco meses. A expectativa de analistas era de redução do indicador a 55,9. Com informações da Dow Jones Newswires.