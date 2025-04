PMI composto da China sobe a 51,8 em março após 51,5 em fevereiro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto (que engloba indústria e serviços) da China subiu de 51,5 em fevereiro para 51,8 em março, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com a Caixin divulgada nesta quinta-feira, 3. Já o PMI específico de serviços subiu de 51,4 em fevereiro para 51,9 em março, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 51,2. Leituras acima dos 50 pontos indicam expansão da atividade.

Em nota, o economista sênior da Caixin Wang Zhe destacou que a oferta e a demanda melhoraram em todos os setores no período, com destaque para os pedidos feitos à indústria por países estrangeiros. “Porém, os preços permaneceram fracos”, ressalta.

Na avaliação de Wang, a economia chinesa teve um início de ano “estável”, com sinais de recuperação e melhorias adicionais. “Em 2025, à medida que o ambiente externo se torna cada vez mais severo e complexo, as políticas macroeconômicas da China precisam ser mais proativas e decisivas, com medidas implementadas o quanto antes para apoiar uma recuperação econômica sustentada”, considera.