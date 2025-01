PM suspeito por dirigir carro usado na execução de Vinícius Gritzbach é preso

A Polícia Civil prendeu neste sábado, 18, Fernando Genauro da Silva, policial militar suspeito de ser o motorista do carro usado pelos atiradores na execução de Vinícius Gritzbach, delator do PCC, no aeroporto de São Paulo, no fim de 2024.

Com isso, agora, são 16 PMs presos por envolvimento no caso.

O policial detido neste fim de semana ocupa o cargo de 1º tenente. Ele foi preso em Osasco, na Grande São Paulo, onde reside, e será levado para a Corregedoria da Polícia Militar, que deu apoio à operação, e, depois, encaminhado ao Presídio Romão Gomes, segundo o g1.

Assassinado no Aeroporto Internacional de São Paulo no ano passado, Gritzbach era acusado de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro para o PCC.

Na delação premiada assinada com o Ministério Público, ele entregou o nome de pessoas ligadas à facção, além de acusar policiais de corrupção. A prisão dos outros 15 PMs aconteceu em uma operação na última quinta-feira, 16.