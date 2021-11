PM suspeito de chefiar esquema de agiotagem no DF levava vida de luxo

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF/Corpatri), deflagrou nesta terça-feira (16) contra sete pessoas a operação S.O.S. Malibu, que investiga suspeitas de agiotagem de grupo e de movimentar R$ 8 milhões nos últimos seis meses, emprestando dinheiro e extorquindo vítimas na capital do país. As informações são do g1.

Entre os detidos estava o sargento da Polícia Militar Ronie Peter Fernandes da Silva, de 45 anos, conhecido como Ronie Malibu, suspeito que ostentava nas redes sociais uma vida de luxo e glamour, mas tinha um salário de pouco mais de R$ 8 mil como PM.

Segundo a Polícia Civil, Ronie tinha pelo menos quatro carros de luxo, avaliados em R$ 3 milhões, que foram apreendidos na operação. Em seu Instagram, exibia viagens por diversos países, além de passeios de jet ski, barco e avião.

Ainda de acordo com o g1, a polícia acha que os sete envolvidos emprestavam dinheiro a terceiros com juros superiores aos permitidos por lei e cobravam esses valores com “grave ameaça”. Seis foram presos e apenas um segue foragido em São Paulo.

Saiba mais