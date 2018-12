PM reformado que matou aposentado no Rio tem quadro estável

O ex-policial militar do Rio Grande do Norte, Jeferson Perseu Maciel, permanece internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, onde apresenta quadro estável. A informação foi dada há pouco à Agência Brasil pela Secretaria Municipal de Saúde.

Maciel foi detido por policiais militares por provocar tumulto no Aeroporto Santos Dumont, no último dia 21, e levado para a 5ª Delegacia Policial, na Rua Gomes Freire, na Lapa, para prestar depoimento. Ali, ele tomou a arma de um agente da Polícia Civil, feriu um policial e uma pessoa que passava pela rua.

O PM reformado matou o aposentado Valdecir de Jesus, que entrava na 5ª DP para fazer um boletim de ocorrência. Jeferson Perseu Maciel acabou baleado por policiais e foi levado, junto com os feridos, para o Souza Aguiar.

De acordo com a polícia, Maciel foi afastado da corporação por problemas psiquiátricos.