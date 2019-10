PM realiza operação na Cidade de Deus após morte de policial militar

Ainda nesta quarta-feira, o 18º BPM (Jacarepaguá) atuou em outras três comunidades do bairro, Bateau Mouche, Covanca e Barão, além da Cidade de Deus. Segundo relatos de moradores, houve registros de muitos tiros no local.

Nesta manhã, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do grupamento Aeromóvel (GAM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) estão na Cidade de Deus. Até o momento, não há informações sobre presos ou materiais apreendidos. De acordo com o aplicativo de violência OTT, foram registrados disparos nas comunidades da Chacrinha e Bateau Mouche.

Um morador gravou um vídeo para denunciar a ação dos policiais militares. Na gravação, o homem mostra diversas marcas de tiros, de calibres diferentes, nas paredes de sua casa. O material foi divulgado pelo ativista dos direitos humanos, Raull Santiago.