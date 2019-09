PM prende traficante apontado como sucessor de Schumaker em São Gonçalo

Rio – Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, nesta quarta-feira, o traficante conhecido como “Esquilo”. Diego Júnior de Souza Silva é apontado como sucessor de Schumaker, chefe do tráfico morto em abril deste ano, na comunidade Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Esquilo foi preso na comunidade do Salgueiro, no mesmo município, durante uma operação contra o tráfico de drogas e roubo de cargas na região. De acordo com o Grupamento de Ações Táticas, o traficante estava acompanhado de outros cinco homens armados e houve confronto. Uma pistola Glock .45. e munições foram apreendidas durante a prisão.

Diego Júnior de Souza Silva era comparsa de Schumaker, morto no dia 25 de abril deste ano, após desavenças com aliados do tráfico. Na época, a Polícia Civil investigava se Esquilo também teria morrido em confronto com outros criminosos. Os dois faziam parte da facção Comando Vermelho, responsável pelo domínio do tráfico na comunidade.