PM prende 25 suspeitos de confusão entre torcidas de Vasco e Flamengo com artefatos explosivos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/06/2024 - 19:00 Para compartilhar:

A Polícia Militar informou que prendeu ao menos 25 suspeitos de participarem da confusão entre torcedores de Vasco e Flamengo, horas antes do ‘Clássico dos Milhões’, realizado neste domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. Foram encontrados artefatos explosivos junto com alguns dos detidos.

Foram registradas confusões no Rio de Janeiro e na Região Metropolitana. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, membros das torcidas organizadas dos dois clubes foram vistos trocando socos e atirando rojões uns na direção dos outros. As brigas geraram pânico em pessoas comuns, que procuraram refúgio para escapar do conflito.

Houve também disparos de arma de fogo. Um integrante da torcida organizada do Flamengo foi detido e em seu veículo foi encontrado um revólver calibre 38. Já em outra confusão, foram apreendidos três artefatos explosivos com pregos. A PM foi chamada para dispersar a confusão e prendeu ao menos 25 suspeitos.

Em Niterói, a PM registrou 12 detidos, de uma torcida organizada do Vasco, que foram levados à 76ª DP. Nos arredores do Maracanã, 11 torcedores do Flamengo de uma organizada que está proibida de entrar nos estádios, foram levados ao Juizado Especializado do Torcedor e Grandes Eventos (Jecrim).

A PM divulgou em suas redes sociais os artefatos explosivos que foram encontrados em ao menos duas das confusões envolvendo torcidas organizadas neste domingo.

Os conflitos aconteceram antes de a bola rolar. Durante e após a partida, até o momento, não houve relatos de brigas. Em campo, o Flamengo foi muito superior e goleou o Vasco por 6 a 1, na maior goleada do clube rubro-negro da história sobre o rival.