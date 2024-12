PM pisa na cabeça de motorista que avançou sinal vermelho na zona sul de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/12/2024 - 20:06 Para compartilhar:

Um policial militar pisou na cabeça de um motorista durante uma abordagem, na noite de domingo, 8, no bairro Campo Grande, na zona sul de São Paulo. As imagens foram gravadas e o vídeo circula em redes sociais.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem teria ultrapassado uma viatura e avançado um sinal vermelho. O condutor não obedeceu ao sinal de parada e foi perseguido pelos policiais. A pasta informou que a Polícia Militar analisa as imagens e apura todas as circunstâncias da ocorrência. A reportagem entrou em contato com o advogado que acompanhou o motorista na delegacia e ainda aguarda retorno.

A perseguição começou na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis e o motorista foi alcançado na Rua Jurumirim. O vídeo mostra quando os dois policiais abordam o motorista fora do carro. Ele reage à abordagem e é derrubado. Enquanto um policial algema o homem, o outro pisa em sua cabeça. As pessoas que viam as cenas começam a gritar.

Uma delas diz que é mulher do motorista e pede para os policiais pararem com a violência. O policial aponta a arma para ela e manda que se afaste. O homem foi colocado na viatura e levado para o 98.º Distrito Policial, no Jardim Miriam.

Na apresentação da ocorrência, os policiais disseram que o homem furou o sinal vermelho e resistiu à abordagem, dando tapas e mordidas em um dos agentes. Segundo o registro, foi necessário o uso da força para quebrar a resistência e algemar o infrator. O motorista ainda teria xingado um dos policiais com termos racistas, como “macaco”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o teste do bafômetro do motorista confirmou o consumo de álcool.

O delegado de plantão determinou que o indiciado fosse levado ao pronto-socorro para atendimento e ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. A nota não esclarece se o homem foi liberado ou ficou preso O caso é investigado pelo 98.º DP do Jardim Miriam.