PM mata namorada policial e comete suicídio em seguida

Na noite da última quarta-feira (13), um policial militar atirou contra a companheira e depois cometeu suicídio em São Mateus, na zona leste de São Paulo. As informações são do R7.

Conforme a Polícia Militar, o agente estava dentro de um carro com a namorada, que também era agente da corporação. Em determinado momento, o homem atirou contra a cabeça da vítima e, na sequência, disparou contra a própria cabeça.

Colegas do 38° Batalhão de Polícia Militar ficaram chocados com o ocorrido, uma vez que o casal era considerado “bom de serviço”. Até o momento, não há informações sobre o histórico do relacionamento dos dois.

O caso foi apresentado no 69° DP, em Teotônio Vilela, e câmeras de segurança que flagraram a ação devem ajudar no entendimento do crime.