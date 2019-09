PM mata assaltante de carro em Belford Roxo e apreende ‘Glock do Flamengo’

Rio – Um homem foi morto na manhã desta terça-feira por policiais do 39º BPM (Belford Roxo). Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava armado com uma pistola Glock calibre 9 milímetros rendendo o motorista de um veículo, no Parque São José, em Belford Roxo, quando foi atingido.

Segundo informações da corporação, o criminoso atirou contra os policiais e ficou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.