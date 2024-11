PM investiga outros supostos explosivos em Brasília

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 0:13 Para compartilhar:

O major da Polícia Militar do Distrito Federal Raphael Broock disse que um agente com vestes antibombas está realizando um procedimento de raio x para identificar se há explosivos no cinto do homem morto na tentativa de ataque na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13).

“É necessário esse procedimento para verificar e decidir qual alternativa tática será utilizada”, declarou Broock em coletiva de imprensa, acrescentando que também há outras supostas bombas na praça.

“Tem uma mochila que possivelmente também tem explosivos, tem um explosivo perto de um cone, então vamos utilizar o tempo necessário para neutralizar com segurança todos os explosivos e não causar mais lesões”, salientou o major.