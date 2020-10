PM interrompe baile funk em mansão com mais de 150 pessoas em SP

A Polícia Militar, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária do Estado e subprefeitura de Santana, acabou com uma festa com mais de 150 pessoas no bairro Pedra Branca, na Zona Norte de São Paulo, neste domingo (25). As informações são do portal G1.

A ação foi realizada depois que os moradores do entorno da mansão onde a festa estava sendo realizada fizeram diversas reclamações. O local é vizinho de dois abrigos para idosos.

A casa, conhecida como Mansão Love Funk, estava sendo usada para uma festa chamada Resenha do Barone, que, de acordo com a PM, é o apelido de Thiago Matheus Franco Lima, responsável pelo evento.

Segundo a reportagem, na hora da ação o organizador chegou a fugir do local, mas acabou detido e autuado por infringir medida sanitária preventiva durante a pandemia de Covid-19. Outros dois homens foram autuados por porte de skunk e ecstasy.

O dono da casa, que alugou a residência para o organizador da festa, foi multado, uma vez que o imóvel não possui alvará para funcionamento como espaço de eventos.

Em vídeos postados nas redes sociais, é possível ver a presença de dezenas de pessoas, a grande maioria jovens, e nenhum deles usava máscara ou seguia regras de distanciamento para evitar contágio pelo coronavírus.

