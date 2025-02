PM influenciador digital é morto a tiros na porta de casa em SP

O policial militar e influenciador digital Rafael Rodrigues Novais foi morto a tiros nesta quinta-feira, 6, em frente a própria casa na Zona Norte de São Paulo. Ele morava na Rua Flor de Minas, no Jardim Paulistano, e estava de folga na ocasião. Segundo a TV Globo, o assassino está foragido e já é procurado pelas autoridades.

Uma câmera de segurança gravou o momento do crime e as imagens repercutiram nas redes sociais. Testemunham informaram que o atirador seria vizinho do policial e devia dinheiro a ele.

As filmagens mostram os dois homens conversando e, inicialmente, eles até chegam a se cumprimentar. Poucos segundos depois, porém, o criminoso arranca a arma da cintura e atira no policial repetidas vezes. Antes de correr para longe da cena, o atirador pisa no celular da vítima.

Rafael Rodrigues, de 32 anos, era influenciador digital e acumulava seguidores com conteúdos abordando a vida de policial e outros assuntos correlatos. O homem foi socorrido por um helicóptero da PM, mas teve a morte confirmada ao chegar no Pronto Socorro de Taipas.