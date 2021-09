PM encontra cantor sertanejo morto com cocaína no sapato

A Polícia Militar de Minas Gerais encontrou o cantor sertanejo Giovanne Salles morto, na madrugada desta segunda-feira (27). Ele estava dentro de um carro parado na Região Oeste e tinha cocaína no sapato. As causas da morte ainda não foram divulgadas. As informações são do portal G1.

Inicialmente a morte de Giovanne foi descoberta por transeuntes que passavam pelo local e viram o carro parado, com uma pessoa dentro, que não respirava. Os agentes foram chamados para verificar o ocorrido.

Giovanne foi encontrado já morto, com sangramentos no nariz e na boca. Mas não havia sinais de violência. A cocaína estava dividida em três pinos e escondida no sapato do cantor.

O carro estava entre a Avenida Amazonas e a Rua Maria Magdalena Camargos. Parentes contaram que o cantor participou de um evento uma hora antes do ocorrido. A Polícia Civil vai investigar o caso.

