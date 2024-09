PM em serviço infringe a lei ao fazer o ‘M’ em comício de Pablo Marçal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 15:29 Para compartilhar:

Um policial militar em serviço foi filmado fazendo o “M” durante um comício do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) na Brasilândia, zona norte da capital paulista, no sábado, 21.

De acordo com a Lei 9.504/1997, o ato é considerado ilegal, pois agentes públicos são proibidos de “fazer ou permitir [atos de] uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação”. Além disso, o regulamento militar n° 893/2001 diz que são “proibidas manifestações coletivas sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório e de cunho político-partidário”.

O candidato divulgou as imagens em seu perfil no Instagram e escreveu: “90% deles fizeram. Só apareceu esse? Quem tiver problema na corporação, me avise”.

Uma publicação compartilhada por Pablo Marçal | Conta reserva oficial (@pablomarcalporsp)

O site IstoÉ procurou a Polícia Militar de São Paulo e a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) solicitando posicionamento sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até o momento. O espaço permance aberto.