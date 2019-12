PM é baleado na cabeça após reagir a assalto na zona oeste do Rio

Um policial militar foi baleado na cabeça ao reagir a um assalto em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde de sexta-feira, 27. Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar, o PM permanece internado em estado grave neste sábado, 28.

Segundo informações preliminares, o PM estaria reunido com amigos na Avenida Mariana, quando dois indivíduos não identificados chegaram em um veículo de cor branca também não identificado. Os dois teriam desembarcado e anunciado o assalto.

“O policial teria reagido e foi atingido na cabeça”, disse a PM, em nota.

O PM baleado foi atendido no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, e depois transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, no subúrbio do Rio.