PM é baleado durante operação no Alemão

Rio – Um policial militar ficou ferido durante uma operação que a a PM faz no Complexo do Alemão, desde o início da manhã desta quarta-feira. De acordo com a secretaria, o agente foi alvejado quando criminosos armados atiraram contra equipes no início da ação. Ele foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV), na Penha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

A operação no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio começou pouco antes das 6h com um intenso tiroteio. Os disparos na região foram ouvidos até pelo menos 6h30.

“Na parte alta muito tenso, policiais espalhado por todos lugares. Que Deus nós proteja”, um morador postou, nas redes sociais. “Aqui já está muita tensão antes das 6h. Crianças fora da escola, eu sem poder receber minha netinha para minha filha ir trabalhar. Deus, até quando senhor vamos viver isso, Pai? Dai-nos condições de continuar a ser pessoas dignas de sua segurança. por que está difícil”, lamentou outro.

De acordo com a Polícia Militar, a operação no Alemão é realizada pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e tem o apoio de agentes do Comando de Operações Especiais (COE). Até o momento, não há informações de prisões, apreensões ou possíveis feridos pelos disparos.

A PM pede para que moradores colaborem com “informações que levem ao paradeiro de criminosos e, também, ao esconderijo de armas e drogas”, através do 190 ou do Disque Denúncia (2253-1177).