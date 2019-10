PM diz que vaia a Doria foi “orquestrada”

O grupo de inteligência da PM de São Paulo concluiu que a vaia dirigida ao governador de São Paulo, João Doria, foi “orquestrada” e preparada um dia antes do evento que ocorreu nesta manhã no Pavilhão do Anhembi. A conclusão da Inteligência da PM é “que os gritos contra o governador partiram de um grupo organizado pelo senador Major Olimpio e pelo deputado estadual major Mecca”, que já haviam ameaçado ainda durante a quinta-feira que iriam vaiar o governador durante um evento da PM realizado nesta sexta-feira com a presença de Doria. Esses parlamentares, segundo fontes ligadas ao governador, apoiaram o ex-governador Márcio França, candidato derrotado nas eleições de 2018 pelo atual governador. De acordo com fontes ligadas a Doria, França deseja prejudicar a atual administração com objetivo eleitoreira, já que ele pretende ser candidato a prefeito no ano que vem pelo PSB, que faz oposição ao PSDB na Assembleia de Sao Paulo.