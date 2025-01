PM de SP reage a assalto e mata criminoso em ônibus no RJ

Um policial militar de São Paulo à paisana reagiu a um assalto dentro de um ônibus na Avenida Francisco Bicalho, na região central do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 10. Um dos assaltantes morreu e o outro fugiu.

Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, a Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou o ocorrido e ressaltou que a área foi isolada para perícia. A ocorrência é investigada pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

Segundo testemunhas, dois homens entraram no ônibus e anunciaram o assalto. Em um determinado momento, um deles deu um tiro para o alto e passaram a ameaçar os passageiros, exigindo que as cortinas do coletivo fossem fechadas.

Então o policial militar reagiu e atirou quando os criminosos tentavam fugir. Um deles foi atingido e morreu no local, já o outro conseguiu escapar.