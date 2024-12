PM de folga reage a suspeito e fere três pessoas dentro de ônibus em SP

Um policial militar que estava de folga atirou no braço de um homem que tentou pegar sua arma dentro de um ônibus na zona sul da cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 30, e feriu outros dois passageiros do veículo.

O homem portava uma faca, de acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública. A Polícia Militar registrou uma ocorrência do caso n0 98º Departamento de Polícia.

As outras duas pessoas atingidas foram socorridas aos hospitais Geral de Pedreira e do Grajaú, também na zona sul da capital paulista. O trajeto do ônibus foi temporariamente interrompido após o episódio.