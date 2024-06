PM de folga morre baleado após desentendimento na zona leste de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2024 - 19:03 Para compartilhar:

Um soldado da Polícia Militar de folga morreu baleado na madrugada deste sábado, 15, após um desentendimento no bairro Jardim das Camélias, na zona leste de São Paulo. A vítima foi identificada como Ricardo Silva Freitas, de 32 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil, com acompanhamento da PM. Ninguém foi preso até o momento.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já baleada. Ricardo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos.

O desentendimento teria ocorrido próximo ao cruzamento da Rua dos Escoteiros com a Avenida do Imperador, no Jardim das Camélias. De acordo com as imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Estadão, Rivaldo chegou a correr durante a discussão, mas foi alvejado pelas costas com disparos de arma de fogo e caiu na calçada após ser atingido.

Investigadores do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram diligências no local e a autoridade policial solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. A arma que estava com o PM não foi localizada até o momento. As investigações seguem em andamento e o caso é acompanhado pela Polícia Militar.