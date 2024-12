PM de folga é atacado em ônibus, atira e atinge três pessoas em SP

Três passageiros de um ônibus foram baleados por um policial militar que estava de folga nesta segunda-feira, dia 30, na zona Sul de São Paulo dentro do transporte público. O caso aconteceu depois de o PM ter sido atacado com uma faca por uma pessoa que estava no local.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública passadas ao portal G1, o caso ocorreu às 6h40 na avenida Nossa Senhora do Sabará. O homem que estava armado com uma faca teria tentado tirar a arma do policial, que teria reagido e disparado vários tiros contra o suspeito.

Os disparos atingiram o suposto agressor no braço. Outros dois passageiros foram baleados. Todos eles foram levados aos hospitais Geral de Pedreira e do Grajaú.