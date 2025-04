PM de folga atira em 4 policiais e morre em confronto na zona norte de SP

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Um soldado da Polícia Militar de folga morreu na noite desta terça-feira, 22, após atirar em outros quatro agentes da corporação em confronto no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Conforme informações preliminares da PM, Rogério Vital dos Santos teria cometido suicídio logo após ser ferido.

Registro interno da PM, ao qual o Estadão teve acesso, aponta que equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (9º BPM/M) foram acionadas para atender a uma ocorrência em que o PM de folga “apresentava comportamento alterado e fazia ameaças de suicídio, após um desentendimento familiar”.

Segundo o documento, o policial se trancou em seu apartamento, localizado no 7º andar de um edifício na Rua Thomaz Antonio Villani, no bairro do Limão, e passou a realizar disparos de arma de fogo contra a equipe policial que realizou o atendimento inicial. Ele estaria sozinho durante os disparos.

O registro aponta que ninguém se feriu em um primeiro momento, mas que, diante da gravidade da situação, foi necessário acionar uma equipe especializada do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que por volta das 20h iniciou as tratativas para tentar conter o agente e resolver a crise.

As negociações para rendição do policial de folga teriam durado cerca de quatro horas, mas sem muito avanço. Após tentativa de aproximação das equipes com o uso de robôs e protocolos de negociação, Rogério teria voltado a disparar, ferindo quatro integrantes do 4º Batalhão de Polícia de Choque.

Durante o confronto, Rogério foi alvejado de raspão no tórax e no braço. Ele, então, “atentou contra sua própria vida”, segundo registro interno. A equipe de pronto atendimento médico da Polícia Militar foi acionada para prestar socorro imediato ao autor da crise, mas o soldado não resistiu e morreu no local.

Conforme a corporação, o quadro se configura como “suicídio pela polícia (conhecido internacionalmente como suicide by cop), em que o indivíduo, ao ameaçar e atirar contra agentes de segurança, busca deliberadamente provocar uma reação letal como forma de interromper sua própria existência”.

“A Polícia Militar presta total apoio aos policiais feridos e às suas famílias, e reforça que todos os protocolos técnicos e operacionais foram seguidos, com foco na preservação de vidas e na segurança da população”, afirma a corporação.

Dados da última edição do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), publicado no ano passado, apontam que os suicídios cometidos por policiais militares da ativa estão em alta em São Paulo. Foram 31 ocorrências em 2023, alta de 40,9% em relação aos 22 casos registrados um ano antes.

Em paralelo, as mortes cometidas por agentes da Polícia Militar em serviço também têm apresentado alta, com destaque para a capital paulista, onde os casos dobraram: foram 184 ocorrências de janeiro a dezembro de 2024, ante 92 casos em 2023, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública.

Onde foram feridos os PMs envolvidos na ocorrência

O registro da Polícia Militar aponta que os quatro policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Choque feridos durante o confronto também receberam atendimento de urgência e passam bem. São eles:

– o 2º sargento Wilson Katsuji Nakashima, alvejado na região da panturrilha. Ele foi socorrido ao Hospital das Clínicas, consciente, estável e orientado;

– o soldado Vitor Figliolino Corniani, alvejado na região da coxa. Ele foi socorrido também ao Hospital das Clínicas, consciente, estável e orientado;

– o cabo Pedro Henrique Gonçalves, alvejado na região da coxa. Ele foi socorrido à Santa Casa, consciente, estável e orientado;

– o 1º sargento Raphael Romão Penna, que foi alvejado no rosto, mas está consciente. Não há informações sobre o hospital para onde ele foi encaminhado.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

