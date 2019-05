PM apreende mais de 500 quilos de maconha no sul fluminense

O Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento nas estradas estaduais de acesso ao Rio, apreendeu hoje (20) 528 quilos de maconha prensada, distribuída em tabletes em um caminhão que vinha de Mato Grosso do Sul com destino à cidade de Macaé, no norte fluminense.

A apreensão ocorreu na Rodovia RJ-145, que liga Rio Claro a Rio das Flores, na altura do município de Piraí, no sul fluminense. O motorista, Lucimar Roberto Pinto, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia policial de Piraí (94ª DP), onde foi autuado por tráfico de drogas. De lá, ele seguiu para um presídio do estado, onde ficará à disposição da Justiça estadual, aguardando julgamento.

Essa foi a maior apreensão de maconha feita desde o início do ano pela polícia estadual em uma rodovia estadual.