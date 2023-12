PM apreende ‘arsenal de guerra’, com 18 fuzis, munições e BMW blindada em Paraisópolis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/12/2023 - 13:34 Para compartilhar:

Ao menos 18 fuzis foram apreendidos pela Polícia Militar no sábado, 23, em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o “arsenal de guerra” estava escondido dentro de um carro blindado. “Foram apreendidos 18 fuzis, a maior quantidade do ano no Estado, além de munições e entorpecentes”, disse, em comunicado. Ninguém foi preso durante a ação.

Conforme as investigações, o carro estava na Rua Melchior Giola. Policiais do 16º Batalhão receberam a informação sobre um estacionamento aberto com vários veículos, entre eles dois blindados.

“Durante a averiguação, os PMs localizaram um sedan no qual havia várias armas. Foram apreendidos 18 fuzis de grosso calibre, carregadores, munições, drogas, balança de precisão e até máscara de gás”, afirmou a SSP.

Segundo a pasta, outro carro de luxo, uma BMW blindada, também foi apreendida. Havia uma queixa de furto em relação ao veículo.

O caso segue em investigação no 34º DP (Vila Sônia), para onde o carro e o material apreendidos foram levados e a ocorrência será registrada.

“A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar os envolvidos no transporte e armazenamento das armas e munições”, acrescentou a SSP.

