PM aplica mata-leão e pipoqueiro desmaia durante abordagem em São Paulo

Da Redação
05/06/2024 - 12:52

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que um policial militar aplica um mata-leão em um pipoqueiro, que desmaia durante uma abordagem no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na terça-feira, 4. O golpe é proibido pela corporação desde 2022.

Atenção! Imagens fortes

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver o momento em que o pipoqueiro recebe o golpe. Em seguida, ele cai no chão e passa a ter uma espécie de espasmos no corpo, antes de, aparentemente, desmaiar.

Pessoas que passavam pelo local e presenciaram a cena começaram a gritar que o pipoqueiro estava “agonizando” e pediram para que o agente não matasse ele. Nesse momento, o outro policial jogou o que parecia ser spray de pimenta nas pessoas envolta. Logo depois, uma viatura chegou ao local.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os policiais militares realizaram a abordagem e o homem relatou que não tinha autorização da Prefeitura de São Paulo para trabalhar como ambulante. O caso foi registrado como resistência, desobediência, ameaça e lesão corporal no 30° DP (Distrito Policial) Tatuapé. A Polícia Militar abriu um inquérito para apurar o caso e deve analisar as imagens da ação e gravação das câmeras corporais dos agentes.