PM afasta das ruas policial que deu soco em adolescente em São Paulo

O policial militar que agrediu um adolescente com um soco na porta de uma escola em Carapicuíba, a oeste da Grande São Paulo, foi afastado das ruas. Imagens feitas de celular e divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o agente fardado e armado discute com o jovem. Depois de alguns instantes, ele agride o rapaz com um golpe na barriga e segura o adolescente pelo pescoço. Várias pessoas que assistiam a cena, ocorrida na última quarta-feira (3), se aproximam para separar a briga.

Segundo o Ouvidor das Polícias do Estado de São Paulo, Benedito Mariano, as informações repassadas até agora indicam que o policial era pai de um outro adolescente que tinha tido um desentendimento com o jovem agredido. “Em vez de mediar o conflito, ele criou um conflito atuando de maneira agressiva, abusiva, inadequada contra um dos garotos”, criticou o ouvidor.

De acordo com Mariano, as atitudes do policial vão contra as prerrogativas da corporação. “Ele sabe da sua função pública, porque foi treinado para isso. Ele conflitou com os treinamentos, com o que ele aprendeu para a função pública”, acrescentou. A ouvidoria levou a denúncia à Corregedoria da Polícia Militar e vai acompanhar o processo. “A nossa expectativa é que ele tenha uma punição, porque foi uma conduta totalmente inadequada”, enfatizou.

Por meio de nota, a PM lamentou o ocorrido na Escola Estadual Desembargador Edgard de Moura Bittencourt. “O policial que aparece no vídeo já foi identificado e afastado das ruas, sendo instaurado Inquérito Policial Militar pelo 33º BPM/M para apuração dos fatos”, disse a corporação em nota.

“A PM não compactua com desvios de conduta por parte de seus integrantes e reforça que este tipo de comportamento não condiz com o padrão da instituição”, completou.