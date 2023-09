PLOA: previsão para INPC é de 3,01% em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 19:44 Compartilhe

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024, elaborado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, prevê que o INPC – parâmetro usado para a correção do salário mínimo – para 2024 será de 3,01%. No projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviado em abril, a estimativa era de 3,30%.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou mais cedo, o salário mínimo em 2024 será de R$ 1.421,00. Na LDO, a estimativa era de R$ 1.389,00. O valor representa um aumento total de 7,7% em relação ao salário mínimo de R$ 1.320 em vigor desde maio deste ano.

