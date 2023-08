PLOA: previsão de emendas impositivas para 2024 sobe 8,7%, para R$ 37,6 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 19:20 Compartilhe

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024 prevê que as emendas impositivas no ano que vem somarão R$ 37,6 bilhões, conforme documento da apresentação do Ministério do Planejamento, divulgado nesta quinta-feira, 31, à imprensa. Essa quantia é 8,7% superior aos R$ 28,9 bilhões considerados este ano.

Na apresentação, o ministério destaca que 9% das despesas de 2024 serão obrigatórias e que 8% serão discricionárias. A expectativa é a de que, em breve, técnicos da Pasta e do Ministério da Fazenda concedam uma entrevista coletiva para detalhar o PLOA.

