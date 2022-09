PLOA de 2023 foi enviado ao Congresso de forma eletrônica

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 20:46 Compartilhe

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2023 foi enviado na noite desta quarta-feira, 31, do Executivo para o sistema do Congresso Nacional, de forma eletrônica. Ao contrário de anos anteriores, nenhum representante do governo compareceu para entregar a peça ao presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Agora, a proposta segue para a Comissão Mista de Orçamento (CMO), por onde começa sua análise por deputados e senadores. Amanhã, o relator do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), concederá uma coletiva às 11h30 para falar do texto.

O material foi divulgado hoje pelo secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, no Ministério da Economia. Também participaram o secretário de Orçamento Federal, Ariosto Culau, e o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle.