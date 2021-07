Pliskova vence Sabalenka e vai enfrentar Barty na final de Wimbledon

Karolina Pliskova, 13ª do ranking mundial, eliminou nesta quinta-feira a bielorrussa Aryna Sabalenka (4ª), vencendo de virada com parciais de 5-7, 6-4, 6-4, e enfrentará, em sua primeira final em Wimbledon, a número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty.

A tcheca, ex-líder do ranking, havia sido eliminada nas oitavas de final nas duas últimas edições do tradicional torneio britânico disputado na grama. Ela já chegou à final do US Open em 2016.

ig/dep/aam

Veja também