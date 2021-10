Plihal vê resultado ‘péssimo’ para o São Paulo, mas defende Crespo: ‘Problema maior é de quem joga’ O Tricolor paulista empatou com a Chapeconese, última colocada do Brasileirão

O São Paulo empatou com a Chapecoense por 1 a 1, na tarde deste domingo (3), na Arena Condá, em duelo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor está na 13ª colocação, com 28 pontos, enquanto a Chape continua na lanterna, com apenas 11 pontos conquistados.

Pelas redes sociais, o jornalista da ESPN André Plihal afirmou que não é hora de demitir o treinador Hernán Crespo, que vendo sendo pressionado por resultados melhores.

– Péssimo resultado do São Paulo. Pra mim problema maior é de quem joga. Não caiam na cilada que o que pega é o treinador. Não é‼️ Trocar de técnico não é a solução. Engana-se redondamente quem pede mudança do treinador – postou o jornalista, no Twitter.

Agora, o São Paulo enfrenta o Santos, na próxima quinta-feira (7), às 18h30, no Morumbi, enquanto a Chapecoense pega o Atlético-MG, na quarta-feira (6), às 19h, novamente na Arena Condá.

