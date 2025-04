Plenário do Senado aprova projeto que autoriza Brasil a retaliar tarifas de Trump

O plenário do Senado aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, 1°, o projeto que cria mecanismos e autoriza o governo a retaliar países ou blocos que queiram impor barreiras comerciais a produtos brasileiros.

O texto tinha sido aprovado nesta manhã pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado em regime terminativo, ou seja, não teria de passar pelo plenário.

Mas os senadores aprovaram um pedido de urgência envido por Randolfe Rodrigues (PT-AP), para encaminhar o projeto ao plenário. Agora o texto deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados e há chances de ser analisado nesta quarta-feira, 2.

As reações a Trump

Caso seja aprovada e sancionada, a eventual Lei da Reciprocidade permitirá respostas como as dadas por Canadá e México a tarifas impostas pela Casa Branca. Após Trump anunciar taxações de 25% sobre as importações de produtos canadenses e mexicanos, os governos das duas nações reagiram com tarifas recíprocas aos produtos americanos — provocando recuos do americano.

No caso brasileiro, Trump anunciou a imposição de uma taxa de 25% para todos os automóveis fabricados fora dos EUA, prevista para entrar em vigor em 2 de abril, e o Brasil teve as exportações de aço e alumínio taxadas também em 25% desde o dia 12 de março, como ocorreu no primeiro mandato do republicano.

No sábado, 29, Lula afirmou que os EUA “têm que saber que não estão sozinhos no planeta Terra” e admitiu a possibilidade de conversar com Trump para reverter as decisões.