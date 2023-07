Plenário do FSB discute turbulência no setor bancário e estabilidade financeira global

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 14:09 Compartilhe

O plenário do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) se reuniu nesta quinta-feira, 6, em Frankfurt, onde foram discutidas lições preliminares aprendidas com a recente turbulência no setor bancário e as perspectivas para a estabilidade financeira global. Em comunicado, o organismo afirmou que os eventos ocorridos no setor bancário no primeiro trimestre de 2023 na Suíça, nos Estados Unidos e no Reino Unido constituem o primeiro teste real do quadro de resolução internacional desde a crise financeira global de 2008.

O FSB está trabalhando em estreita colaboração com os órgãos de definição de padrões para extrair essas lições e as implicações políticas associadas, aponta. O programa de trabalho do FSB foi redefinido, inclusive com foco adicional nas interações entre taxa de juros e risco de liquidez em todo o sistema financeiro, o papel da tecnologia e da mídia social em corridas de depósitos e, em particular e como um foco inicial, sobre lições para o quadro de resolução, afirmou o comunicado.

Persistem ainda as preocupações sobre a confluência dos riscos de taxa de juros, liquidez e crédito em um cenário de aperto monetário, alto endividamento e desaceleração econômica, apontou o plenário. “Há evidências crescentes de desaceleração do crescimento do crédito e aumento das pressões nos setores imobiliário e residencial de algumas jurisdições. Além disso, as condições voláteis do mercado e o aumento das taxas de juros podem levar a tensões nos segmentos de intermediação financeira não bancária que têm alta alavancagem e grandes descasamentos de liquidez”, segundo o comunicado.

O plenário também discutiu as entregas do FSB para a reunião dos Ministros das Finanças e Governadores de Bancos Centrais do G20, em julho.

