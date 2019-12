Plenário analisa destaque que retira incentivo para prestação regionalizada

A Câmara dos Deputados retomou no período da tarde desta terça-feira, 17, a votação dos destaques ao projeto que atualiza o marco legal do saneamento. O texto-base da proposta foi aprovado no plenário na última quarta-feira, 11, por 276 votos a 124.

O sistema da Câmara aponta que cinco sugestões de alteração do texto ainda precisam ser analisadas pelos parlamentares. Há pouco, os deputados rejeitaram pedido de retirada de pauta apresentado pela oposição.

O primeiro destaque analisado é do PT. Ele pretende retirar da proposta o trecho do projeto que estabelece “incentivos” para que os municípios participem dos blocos para a prestação regionalizada dos serviços de saneamento.

O artigo em questão é o que prevê a edição de um decreto sobre como se dará o apoio técnico e financeiro da União à adaptação dos serviços públicos de saneamento ao que está disposto no novo marco. Uma das condições colocadas para ter esse apoio é a adesão do município à prestação regionalizada.