Plena Alimentos investe R$ 24 milhões em armazenagem e logística

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/04/2024 - 8:55 Para compartilhar:

A Plena Alimentos, considerada uma das maiores empresas do segmento de proteína bovina do País, vai investir cerca de R$ 24 milhões em modernização das áreas de armazenagem e melhorias logísticas em Minas Gerais e Goiás. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte a companhia inaugurou, na semana passada, um armazém de 760 metros quadrados, com um sistema verticalizado e automatizado de estocagem. Na unidade de Porangatu (GO), a mesma solução será implementada até o fim deste ano, informou a companhia em comunicado.

Em 2024, a empresa pretende aumentar uma linha de produtos industrializados congelados e ampliar a capilaridade de distribuição em Belo Horizonte e região metropolitana. A nova estrutura em Contagem representa um aumento de 105% na capacidade atual de armazenagem de pellets. São, no total, mais 1.836 pellets, que armazenam cerca de 1,4 mil toneladas de produtos.

O projeto de modernização logística faz parte de um plano de expansão do Grupo CDM, com investimentos que devem alcançar um total de R$ 120 milhões. Além da Plena Alimentos, o grupo é formado pelas empresas Petsko (unidade de negócios para a produção e comercialização de snacks naturais no segmento pet), Grande Lago (a maior e uma das mais modernas operações de confinamento da América Latina) e a Transquali Transportes (empresa de logística do grupo).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias